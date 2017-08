Postcode 3273, Westmaas

Marieke vertelt over de 'Plant Research Wageningen' en de bijzondere gewassen die er groeien.

Westmaas was ooit verboden gebied voor landlopers, nadat het hele dorp was afgebrand door een zwerver die een vuurtje had gemaakt. Maar landloper en verslaggever Mirjam de Winter kreeg woensdagochtend een warm onthaal in dit dorp in de Hoeksche Waard.

Na een spontaan ontbijtje bij dorpelingen ging ze op bezoek bij 'Plant Research Wageningen', waar voor de universiteit van Wageningen onderzoek wordt gedaan naar verschillende gewassen. Marieke Ampt leidde de verslaggever over het proefveld voor aardappelen, een product dat volgens haar meer positieve aandacht verdient: "Power to the Pieper!" Westmaas blijkt ook een mini-dierentuin te hebben, 'Mini-Zoo Blijdorp'. De familie Blijdorp runt er behalve een dierenboerderij ook een winkel in dierenbenodigdheden. De lama blijkt een bijzonder gebit te hebben, veroorzaakt door een hondenbeet. "Spuugt ie?" vraagt de verslaggever voorzichtig. "Niet echt,maar een beetje rochelen doet ie wel.." luidde het antwoord van de hobbyboer.