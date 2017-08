Rotterdamse advocaat verdacht van mishandeling

Een Rotterdamse strafrechtadvocaat wordt verdacht van mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij heeft enkele weken vastgezeten, maar is voorlopig op vrije voeten gesteld.

De advocaat werd half juli opgepakt. De Rotterdamse Orde van Advocaten vond dat de man moest worden geschorst, zodat hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Dat is recentelijk afgewezen door de tuchtrechter, de Raad van Discipline .

Volgens de tuchtrechter is een acute schorsing alleen van toepassing, als de advocaat nog zou hebben vastgezeten. De Rotterdamse Orde accepteert dat en zegt zich te gaan beraden op een eventuele vervolgstap. "We gaan dit eerst zorgvuldig bekijken, want je neemt niet zomaar iemand zijn brood af."

De advocaat was na zijn aanhouding op 16 juli al even vrijgelaten, zodat hij zijn praktijk kon overdragen aan een collega. Hij zou zich zelf melden op het politiebureau op 21 juli. Toen hij niet kwam opdagen, heeft de politie de man opgespoord en naar de cel gebracht.