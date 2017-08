Burnet en El Azzouzi ontbreken op training Excelsior

Trainer Mitchell van der Gaag weet nog niet of hij Khalid Karami zondag in zijn selectie opneemt in de derby tegen Feyenoord. De rechtsback trainde woensdag voor het eerst mee nadat hij dinsdag een contract tot het einde van dit seizoen tekende.

Karami was transfervrij deze zomer nadat hij zijn contract bij Excelsior niet wilde verlengen, maar omdat er geen betere optie kwam besloot Karami toch bij Excelsior te tekenen. De Amsterdammer is fit al heeft hij in mei voor het laatst een wedstrijd gespeeld. Spits Zakari El Azouzzi ontbrak woensdag op Woudestein. Lorenzo Burnet zal net als Mike van Duinen niet spelen tegen Feyenoord. Burnet heeft knieklachten.