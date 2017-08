Overvolle metro tussen Den Haag en Rotterdam irriteert reizigers

Reizen met Randstadrail tussen Rotterdam en Den Haag is dezer dagen geen pretje. Door de zomerdienstregeling rijden er namelijk minder metro's op het traject. Ook zijn de metro's korter. Dat leidt tot een storm aan klachten op social media.

Vervoerder RET zegt dat er door de schoolvakanties minder reizigers zijn. Maar de keuze om minder metrostellen te laten rijden, betekent voor mensen op de E-lijn dat ze soms moeten wachten op de volgende metro omdat er geen plek meer is.

Jan Pieter Blonk is raadslid van Leefbaar 3B in Lansingerland en adviseert de Metropoolregio op het gebied van openbaar vervoer. Hij vindt het onacceptabel dat forenzen niet normaal kunnen zitten in de metro.

Blonk stelt voor om de zomerdienstregeling op te heffen. De vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag laat in een reactie weten dat de vragen van Blonk in de eerst volgende vergadering aan bod komen.

Overigens heeft de RET al extra metrostellen ingezet om de drukte te verlichten. De vervoerder geeft aan de dat extra drukte mede komt door werkzaamheden aan het treinspoor tussen Rotterdam en Den Haag. Daardoor maken meer reizigers gebruik van de E-lijn. Ook de rest van de week gaat de RET extra metrostellen inzetten tijdens de spitsuren op de E-lijn.