Karami: hoopte op meer interesse van subtoppers

Khalid Karami speelt ook dit seizoen gewoon weer bij Excelsior. Interesse was er voldoende voor de transfervrije speler, maar de club waar de rechtsback op hoopte kwam niet. "Ik heb gewacht op de juiste club, hoopte op meer subtoppers in Nederland. Dat waren er maar twee."

Namen van clubs noemt Karami niet. "Eentje haakte snel af, met de andere club was ik zo goed als rond, maar ik moest wachten tot spelers verhuurd of verkocht zouden worden. Ik kreeg geen garantie hoe lang ik moest wachten. Maar na wachten, wachten, wachten is het wel klaar. Ik had voor mezelf een datum geprikt. Ik weet niet waar het aan ligt dat er niet meer interesse was (in Nederland. red.), ik heb mij goed staande gehouden in de eredivisie. Weet niet hoe clubs kijken."

Ook buitenlandse clubs toonden interesse in Karami. "Er was genoeg interesse. Uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Turkije, Kroatië, Cyprus, Griekenland, Schotland. Maar ik wachtte op de juiste club."

Woensdag trainde Karami weer mee met de selectie van Excelsior. "Ik heb positieve reacties gekregen, ben blij dat ik er weer ben. Iedereen wist waar ik mee bezig was. Dat begrepen ze wel."