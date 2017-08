Bioscoop verdwijnt uit Gorcumse binnenstad

De voormalige Roxy-bioscoop aan de Appeldijk in Gorinchem gaat dicht. Het Van der Valk-concern wil een grotere bioscoop neerzetten in Gorinchem-Oost. Volgens een woordvoerder is er in het vestingstadje geen plaats voor twee bioscopen.

De nieuwe bios moet worden beheerd door dezelfde exploitant als die van de huidige bioscoop, Vue Cinemas. Er moeten zes zalen komen met in totaal 900 stoelen. In de huidige bioscoop is plek voor 417 bezoekers.

In het gebouw dat Van der Valk wil neerzetten in de buurt van het evenementengebouw in Gorinchem-Oost moet niet alleen een bioscoop komen. Ook zijn er plannen voor een hotel en een casino.

Voor de nieuwbouw in Gorinchem-Oost is nog wel toestemming vereist van de gemeenteraad. Die vergadert daar naar verwachting in september over.