Dordtse fan (14) herdenkt The King

Toen hij overleed, was Anoeska de Kreek nog lang niet geboren, maar toch is ze groot fan van Elvis Presley. Vandaag precies veertig jaar geleden overleed The King en daar heeft Anoeska uitgebreid bij stilgestaan.

'Vanmorgen ging mijn wekker en dat is het plaatje Jailhouse Rock, dus toen dacht ik er al aan", zegt Anoeska. "De rest van de dag heb ik plaatjes van hem gedraaid en ook tegen hem gepraat. Ik heb bijvoorbeeld gezegd dat ik heel graag een van zijn concerten had bijgewoond."

Anoeska is niet de enige fan die vandaag aan The King heeft gedacht, maar ze is vast wel een van de jongste. De liefde voor Elvis kreeg ze mee van haar moeder, die ook gek is op de Amerikaanse legende. "Dat was toen ik tien of elf was. Ik vond het mooie muziek. Later heb ik een werkstuk gemaakt over Elvis op school,"

Graceland

Anoeska is niet alleen gek van zijn muziek of van de films waar hij in gespeeld heeft. De hele sfeer van de jaren '50 spreekt haar aan. "Die kleren die ze toen droegen en de auto's waar ze mee reden!" Op Elvis-dagen kocht ze dan ook aardig wat vintagekleding uit die tijd.

Muziek van deze tijd boeit Anoeska niet altijd. "Justin Bieber vind ik echt niks, bijvoorbeeld. Maar Douwe Bob maakt wel mooie muziek. Hij is eigenlijk een beetje de Elvis van deze tijd."

Hoewel ze wel optredens van Elvis-imitators heeft bijgewoond zit een concert van de ware King er niet meer in. Maar Anoeska de Kreek heeft wel een droom: "Ik zou heel graag naar Graceland gaan, waar hij gewoond heeft. En dan met fans praten die hem nog hebben meegemaakt. Ik zou willen weten of zijn stem echt zo mooi was."

Die fans moeten overigens wel uitkijken, want Anoeska verzamelt spullen van haar idool. "Als ik bij een echte fan in huis zou komen zou ik het liefst alles van hem mee willen nemen."