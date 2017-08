Van Persie in voorselectie Oranje

Robin-van-Persie-Oranje

Robin van Persie keert mogelijk terug in Oranje. De oud-Feyenoorder is door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de Wk-kwalificatieduels tegen Frankrijk en Bulgarije.

Mocht de spits van Fenerbahce ook daadwerkelijk bij de groep zitten, dan keert hij na een afwezigheid van bijna twee jaar terug in het Nederlands elftal. De vorige bondscoach Danny Blind deed geen beroep meer op de topscorer aller tijden in Oranje. Advocaat werkte vorig jaar in Turkije samen met de Rotterdammer. Zoals bekend wil Feyenoord Van Persie deze maand nog aan de selectie toevoegen.Van Persie speelde zijn laatste interland op 23 oktober 2015 toen Nederland met 3-2 verloor van Tsjechie. Naast Van Persie zijn ook de Feyenoorders Steven Berghuis, Jens Toornstra en Tonny Vilhena opgenomen in de voorlopige selectie. Ook de voormalig Feyenoorders Bruno Martins Indi, Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum, Eljero Elia, Karim Rekik, Nathan Ake en Vincent Janssen. Die laatste drie speelden alleen in de jeugdopleiding bij Feyenoord. Ook oud-Spartaan Kevin Strootman zit bij de groep. Nederland speelt op 31 augustus in en tegen Frankrijk en begin september in Amsterdam tegen Bulgarije.