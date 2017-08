Ook teammanager Duco Bolte weg bij FC Dordrecht

In navolging van technisch directeur Marco Boogers stopt ook teammanager Duco Bolte per direct bij FC Dordrecht. Bolte was sinds 2001 de elftalbegeleider aan de Krommedijk.

Bolte, zwager van Marco Boogers, werd ooit aangesteld door Boogers en dus komt het vertrek van Bolte niet als een verrassing. Boogers maakte dinsdag bekend FC Dordrecht na 16 jaar te verlaten als technische man, omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Ariejan Wallaart, die al meer dan 25 jaar aan FC Dordrecht is verbonden, zal dit seizoen als teammanager fungeren. FC Dordrecht start vrijdag de competitie met een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard.