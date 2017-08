Michel Kreder start in de Vuelta

Zevenhuizer Michel Kreder mag zaterdag starten aan zijn vierde Ronde van Spanje. De wielrenner werd woensdag opgenomen in de definitieve selectie van zijn Ierse ploeg Aqua Blue Sport. De procontinentale ploeg kreeg een wildcard voor de derde grote ronde van het jaar.

Kreder startte dus drie keer eerder in de Vuelta en daarvan reed hij alleen in zijn laatste editie in 2013 de koers niet uit. De 30-jarige renner toonde vorige week vorm door als derde te eindigen in het klassement van de Arctic Race in Noorwegen.

De Ronde van Spanje start zaterdag met een ploegentijdrit in het Franse Nîmes.