Zwaargewonde bij schietpartij in Rotterdam-Feijenoord

Foto: E. van Duijl

Op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid is aan het begin van de avond een man zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met een spoedtransport overgebracht naar het ziekenhuis.

De schietpartij vond plaats bij de kruising tussen de Vuurplaat en de Spoorweghaven. Een traumahelikopter landde om hulp te verlenen. Meer informatie is nog niet bekend.