Bijlow in voorselectie van Jong Oranje

Drie dagen na zijn debuut in het eerste van Feyenoord, is keeper Justin Bijlow ook voor het eerst opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. Naast Bijlow zitten er nog drie Feyenoorders in de voorselectie van bondscoach Art Langeler.

Ook Kevin Diks, Jeremiah St. Juste en Jari Schuurman zitten in de voorselectie. Dat geldt eveneens voor Spartaan Ilias Alhaft en de net uit Spangen vertrokken Rick van Drongelen en Denzel Dumfries. Jong Oranje speelt in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2019 in Italië op 1 september tegen Engeland en vier dagen later tegen Schotland. Volgende week vrijdag maakt Langeler de definitieve selectie bekend.