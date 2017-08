Hoe is het nu met... Imanuelle Grives

Het korte antwoord op die vraag: het gaat goed met de Rotterdamse actrice Imanuelle Grives. Ze heeft in de afgelopen jaren heel veel leuke en mooie dingen gedaan.

Grives brak in 2012 door met de film Alleen maar nette mensen, gebaseerd op het boek van Robert Vuijsje. Ze speelde daarin Rowanda, een grote Surinaamse vrouw uit de Amsterdamse Bijlmer. "Mensen zagen mij als Rowanda, zo werd ik ook benaderd op straat. Gelukkig kon ik in andere rollen ook een andere kant van mezelf laten zien".

In Celblok H speelde ze de lieve Dorien, in Vechtershart de stoere Stella en in oktober draait de film Weg van jou in de bioscopen. "Daarin speel ik een vriendin van de hoofdpersoon, die van Rotterdam naar Terneuzen verhuisd. Geen domme persoonlijkheid, maar eentje die weet wat ze wil en niet echt nadenkt over andere mensen."

Weg van jou laat veel van Rotterdam zien en ook van Terneuzen. In die Zeeuwse plaats voelde Grives zich echt zo'n stadse Rotterdammer. "Ik merkte dat ik om me heen keek en dacht: oh, een boom, oh gras, wat een mooie natuur en dan moest ik vreselijk lachen om mezelf"

Jongeren inspireren



Vijf jaar na haar doorbraak gaat het dus goed. Hoe gaat het met de actrice als we haar over vijf jaar weer spreken? "Dan heb ik in nog meer films gespeeld. Mijn eerste solovoorstelling gedaan en misschien ben ik wel begonnen aan een tweede. Misschien heb ik een kindje... of vijf. Hahaha, nee, dat is wel erg veel. En ik inspireer jongeren om hun dromen te volgen en te geloven in zichzelf".