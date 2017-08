Rotterdam inspireert verstandelijk beperkte kunstenaars

Verstandelijk beperkte kunstenaars laten zich inspireren in en door Rotterdam. Ateliers uit het hele land zijn in de stad om aan kenmerkende gebouwen hun eigen draai te geven.

De tour houdt onder andere stops bij de Euromast, het World Trade Center en bovenop het SS Rotterdam. Alle indrukken die de kunstenaars opdoen worden later in de ateliers verwerkt tot nieuwe kunst, die geveild wordt om meer kunstopleidingen voor verstandelijk gehandicapten te kunnen bekostigen.

Het uitzicht over de stad inspireerde kunstenaars Jessica Magnin uit Utrecht en Marco Barbier uit Rotterdam om ter plekke al wat te schetsen. Jessica: "Ik ben geïnspireerd door het Erasmus MC, want ik vind het zo veel te wit. In mijn ontwerp krijgt het veel meer kleur."

Het eindresultaat is te zien op zondag 5 november. Dan worden de kunstwerken geveild in Postillion Convention Centre in het WTC Rotterdam.