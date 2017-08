Nieuw besluit over windmolenpark bij Slufter nodig

De staatssecretaris van economische zaken moet een nieuw besluit nemen over het windpark dat bij de Slufter op de Maasvlakte moet komen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.Op de plek waar tot voor kort zeventien windmolens stonden willen de energiebedrijven Eneco en Nuon veertien grotere, nieuwe windmolens bouwen. Dat mag van het ministerie van economische zaken, maar wel onder de voorwaarde dat op de molens een stilstandvoorziening komt. Die moet er voor zorgen dat de wieken stilgezet kunnen worden als de vogeltrek begint. De energiebedrijven vochten die bepaling met succes aan. Zij vinden dat ze in hun plannen voldoende rekening hebben gehouden met de vogels. Ook vinden Eneco en Nuon dat het aantal van mogelijk tweehonderd slachtoffers niet opweegt tegen het verlies aan rendement door de verplichte stilstand. De bedrijven verwachten bijna drie procent van de capaciteit van het windpark te verliezen.De energiebedrijven zijn blij met de uitspraak van de Raad van State. Zij zijn blij dat "aan het belang voor duurzame energie voorrang is gegeven. Er vliegen jaarlijks miljoenen trekvogels over Europa. De vogelsterfte als gevolg van dit windpark is relatief heel erg klein."BouwIn september moeten alle oude windmolens van de Slufter zijn verdwenen. In juni 2018 wordt met de bouw van de nieuwe begonnen. Die zouden begin 2019 moeten kunnen draaien.De staatssecretaris van economische zaken zal voor die tijd een nieuw besluit hebben genomen.