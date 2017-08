Elia scoort weer in de voorronde van de Champions League

Oud-Feyenoorder Eljero Elia heeft wederom namens Basaksehir gescoord in de voorronde van de Champions League. De aanvaller maakte na 64 minuten de 1-1 in het thuisduel tegen Sevilla. De Spanjaarden trokken wel aan het langste eind door later nog de 1-2 te maken.

Elia speelde de hele wedstrijd voor de ploeg uit het Turkse Istanbul. In de vorige ronde was hij ook al trefzeker in de uitwedstrijd tegen Club Brugge. Volgende week speelt Basaksehir de return in en tegen Sevilla.