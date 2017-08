Vlaardingse oppositiepartij wil per direct toezicht bij drugspanden

Oppositiepartij O.N.S. Vlaardingen wil dat burgemeester Jetten zo snel mogelijk toezicht instelt rond twee drugspanden in de stad. Omwonenden klagen steen en been over de drugsoverlast aan de Nieuwelaan en de Van Riebeeckstraat.

Volgens hen wordt er rond de twee huizen gedeald en gebruikt, zijn er vecht- en steekpartijen en durven mensen 's avonds niet meer naar buiten. Eerder deze week is er een bewonersbijeenkomst geweest. Er wordt gekeken of er via de rechter iets aan de overlast gedaan kan worden, maar dat kan maanden duren. Omdat de bewoners zich in de steek gelaten voelen, eist O.N.S. nu dus dat er per direct toezicht komt.