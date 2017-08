Brand in Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal

Foto: archief

In Delta Psychiatrisch Centrum aan de Albrandswaardsedijk in Poortugaal heeft brand gewoed in een kamer. Volgens de brandweer was de bewoner snel in veiligheid. De overige bewoners van de afdeling zijn uit voorzorg naar een ander deel van het complex gebracht.

De brand in de kamer was snel door de brandweer geblust. Eén medewerker van Delta kwam in de rook terecht. In totaal zijn drie mensen door ambulancepersoneel nagekeken. Het is verder onbekend hoe het met hen gaat.