Lagere omzet maar meer orders voor Boskalis

Boskalis zag de omzet in de eerste helft van dit jaar opnieuw onder druk staan. De omstandigheden in de offshoremarkt blijven lastig.

Het Papendrechtse bedrijf zag wel het orderboek wat aandikken, wat volgens topman Peter Berdowski aangeeft dat de vooruitzichten 'gematigd positief' zijn.

Dat betreft dan wel alleen de baggermarkt, zei Berdowski in een toelichting. In de offshore voorziet hij nog geen spoedig herstel.

''De olieprijs zal nog wel een tijd rond de 50 à 60 dollar blijven hangen'', zei hij. ''Dat betekent dat we voorlopig geen diepzeeontwikkeling kunnen verwachten.''

11 procent meer orders

De baggeraar en offshoredienstverlener behaalde in de eerste jaarhelft een omzet van 1,1 miljard euro, 7 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst halveerde bijna tot 75 miljoen euro.

Het orderboek was aan het eind van de eerste jaarhelft goed voor 3,25 miljard euro aan toekomstige omzet. Dat is wel 11 procent meer dan eind vorig jaar.

Boskalis heeft de omvang van zijn vloot inmiddels aangepast aan de verslechterde marktomstandigheden in de offshore, omdat daar op korte termijn geen verbetering wordt voorzien.

Reorganisatie

De komende tijd wordt ook op het hoofdkantoor een reorganisatie doorgevoerd waardoor in totaal 130 mensen hun baan kwijtraken.

Het bedrijf begroot de eenmalige kosten van die ontslagronde, die een jaarlijkse kostenbesparing van 30 miljoen euro moet opleveren, op zo'n 15 miljoen euro. Afgezien van die reorganisatielasten, verwacht het bedrijf in de tweede jaarhelft onder de streep ongeveer net zoveel over te houden als in het afgelopen halfjaar.

Eerder deze week meldde Boskalis de overname van de Britse bodemonderzoeker Gardline, voor 40 miljoen pond. Een koopje, want datzelfde bedrijf werd drie jaar geleden nog getaxeerd op 250 miljoen pond, zei Berdowski.

De crisis in de offshore heeft ook daar evenwel hard toegeslagen. ''Maar het blijft een mooi bedrijf, met goeie mensen en goeie spullen'', aldus de topman.

Eerder probeerde Boskalis de Leidschendamse bodemonderzoeker Fugro te paaien. Die bleek evenwel niet te porren voor samenwerking, en een overname zou veel te duur zijn geworden.

Berdowski beschouwt Gardline nu als een fundament waar verder op gebouwd kan worden, door ook andere kleine, regionale spelers over te nemen.