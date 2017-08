LIVEBLOG: Rechter beslist over toekomst Club Vie

Voor de rechtbank in Rotterdam dient een kort geding over de sluiting van Club Vie in Rotterdam. De zaak ging twee weken geleden op last van de gemeente dicht na elf zedenmisdrijven waarmee de club in verband wordt gebracht.

Verslaggever Paul Verspeek is in de rechtbank en twittert over de zaak:

