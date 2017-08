Voor de Haringvlietbrug in de A29 bij Numansdorp ontstond sinds 9.15 uur in beide richtingen een lange file. Volgens automobilisten ter plaatse sprongen alle lichten voor de brug plotseling op rood.

Een monteur werd door Rijkswaterstaat naar de Haringvlietbrug gestuurd om de problemen te verhelpen. Rond 10.30 uur stond er 3 kilometer file voor de brug.

Een kwartier later was de storing in de signaleringsinstallatie verholpen en kwam het verkeer weer op gang.