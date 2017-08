Moordenaar Rotterdams gezin met levenslang mag met verlof

De levenslang gestrafte moordenaar Loi Wah C. kan op korte termijn met onbegeleid verlof. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) moet hem dat verlenen.

Dat heeft de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) beslist. Het verlof moet binnen een maand plaatsvinden.

C. is in 1989 tot levenslang veroordeeld voor de roofmoord op een Chinees gezin in Rotterdam in 1987. Hierbij kwamen de ouders en twee jonge kinderen om het leven.

Levenslang is in Nederland nu nog levenslang, maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vindt dat een levenslange straf alleen humaan is als de veroordeelde hoop op gratie en vrijlating behoudt.