Prehistorische kano wordt nagemaakt in Vlaardingen

Van de unieke boomstamkano die in 2005 in Vlaardingen is opgegraven, wordt een replica gemaakt. De prehistorische kano komt uit de ijzertijd en is de langste die in Nederland is gevonden.

De boomstamkano uit ongeveer 680 voor Chr is elf meter lang. "Het maken van een replica is een enorme klus, je hebt er om te beginnen een boomstam van een eik die lang en dik genoeg is voor nodig", vertelt Jeroen ter Brugge van het Maritiem Museum.

Gereedschap



Die boom is gekocht in Duitsland. Archeologen van de Universiteit Leiden maken de boomstadkano na met gereedschap zoals dat in de ijzertijd gebruikt is. "Het heet ijzertijd omdat ze toen al ijzeren gereedschap hadden", aldus Ter Brugge. "Ze hadden toen bijltjes en dissels, die zijn nu nagesmeed om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven."

Het maken van de replica heeft als doel te onderzoeken op welke manier dit soort vaartuigen zijn gemaakt, hoeveel tijd eraan besteed moet worden en hoe het gereedschap werkt. De replica wordt in Vlaardingen gemaakt. De werkzaamheden starten op op 22 augustus op het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen.

Bijzonder plekje



De boomstamkano die is opgegraven in Vlaardingen is goed geconserveerd. Ter Brugge: "Dat is het leuke van de West-Nederlandse archeologie, met name die van de Maasmond, alles is door de vochtige ondergrond perfect bewaard gebleven. Dat realiseren we ons niet, maar we zijn echt een heel bijzonder plekje op de wereld wat dat betreft."