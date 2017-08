Schuurman op huurbasis naar NEC

Feyenoord leent Jari Schuurman uit aan NEC. De aanvallende middenvelder kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor Willem II. De twintigjarige Schuurman heeft bij Feyenoord nog een contract tot juli 2020.

Schuurman is na verdediger Calvin Verdonk de tweede Feyenoorder die op huurbasis bij NEC aan de slag gaat. Ook Anass Achahbar en Joey Sleegers spelen aankomend seizoen bij de eerstedivisionist uit Nijmegen.

"Jari is een aanvallende middenvelder die ook op de linkerflank in de voorhoede kan spelen. Met het aantrekken van Jari brengen we nu ook het middenveld mooi in balans, aangezien hij een type aanvallende middenvelder is die we nog niet in de ploeg hebben'', aldus Remco Oversier, technisch directeur van NEC.