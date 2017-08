Wintervariété in klassieke spiegeltent in Museumpark

Dave van der Wal en David Severins Foto: spiegeltent.com

Hoewel het volop zomer is, werkt een enkeling al aan de voorbereidingen voor Kerst. Vanaf 24 december staat er in het Museumpark een klassieke spiegeltent die Rotterdam in kerstsferen gaat brengen.

De tent biedt plaats aan ruim 250 bezoekers. Er worden verschillende theatershows gegeven. ''Ik ben in februari begonnen met de eerste gesprekken met de gemeente Rotterdam om een plek te krijgen'', zegt initiatiefnemer en RTV Rijnmondpresentator Dave van der Wal. ''We hebben inmiddels de vergunning en zijn nu bezig om te repeteren.'' ''Spiegeltenten zijn antieke tenten die vroeger door het land reisden omdat er toen nog geen dansgelegenheden waren . In de tent zaten spiegels, zodat de meisjes ongezien naar de mannen konden kijken. In het midden van de tent werd er dan gedanst.'' Van der Wal bedacht het concept samen met David Severins. ''We hebben variété-artiesten geboekt, zoals acrobaten, jongleurs en goochelaars. Dat alles bij elkaar moet zorgen voor een totaaltheaterervaring'', zegt Severins. Op het terrein voor de tent komen diverse foodkramen. Ook de gepofte kastanjes en glühwein ontbreken niet. Dit terrein is vrij toegankelijk gedurende de hele periode. Dave's Wintervariété is van 24 tot en met 28 december. De kaartverkoop start volgende maand.