Postcode 3202, Spijkenisse

De ochtend begon voor verslaggever Mirjam de Winter met een mierzoete mergpijp op de parkeerplaats voor vrachtwagens naast Jeugdinrichting de Hartelborgt. Chauffeur Mark vertrok vanaf de parkeerplaats richting IJmuiden en deelde zijn "ontbijtje" desgevraagd met onze verslaggever.

Aan de rand van het Hartelpark zit de werf van de groenvoorziening 'Voorne-Putten Werkt', waar Albert van Rijn (46) al jarenlang kantine-medewerker is. Albert vertelde honderduit over zijn liefde voor modeltreintjes en zijn fascinatie voor RTV Rijnmond. Hij was dan ook zeer vereerd bezoek te krijgen van onze verslaggever.

De verslaggever ging terug naar de studio met een oude schoffel van Albert als museumstuk voor in het regiomuseum, als aandenken aan een ochtendje Spijkenisse.