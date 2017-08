Ultieme droom voor shopaholics: overnachten in De Bijenkorf

Een ludieke actie van De Bijenkorf. Maud Heijndermans mocht samen met haar moeder Karin Lieven een hele nacht doorbrengen in het warenhuis in Rotterdam.

Mensen konden zich opgeven voor een overnachting in het warenhuis. Alle zeven vestigingen van de Bijenkorf deden mee en kozen uit een berg aanmeldingen een koppel per vestiging.

''Superleuk, mijn moeder wordt eind van het jaar vijftig, dus daarom had ik ons opgegeven'', zegt Maud. ''Toen ik werd opgebeld dat we gewonnen hadden was dat een onwijze verrassing.''

De overnachting was niet gratis. Alle logees betaalden 250 euro, maar daar zat dan wel een ontbijtje bij. Met de opbrengst worden lokale initiatieven ondersteunt die zich inzetten voor de bijen in Nederland.