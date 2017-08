De Wolf en Gouka vrijdag in FC Rijnmond

FC Rijnmond heeft vrijdag weer twee spraakmakende gasten aan tafel. Oud-Feyenoorder John de Wolf en Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka nemen plaats aan de desk tussen presentator Etienne Vehoeff en chef-sport Ruud van Os in.

Met De Wolf en Gouka wordt uiteraard gesproken over de start van de eredvisie van afgelopen weekend waarin Feyenoord (2-1 van FC Twente) en Excelsior (2-1 van Willem II) wonnen en Sparta ruim verloor (3-0 bij VVV). Daarnaast blikken ze vooruit op Excelsior-Feyenoord en Sparta-PEC Zwolle van komende zondag. In een reportage gaan we terug naar 7 mei, toen Feyenoord kampioen kon worden op Woudestein, maar door Excelsior op een 3-0 nederlaag werd getrakteerd.

FC Rijnmond is vrijdag vanaf 17.19 uur live te zien op TV Rijnmond én via Facebook Live. Daarna is er op tv ieder uur een herhaling en is de uitzending ook via www.rijnmond.nl terug te zien.