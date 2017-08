Douane vindt 2500 kilo illegale hennep tussen houtskool

Foto: politie

In een container met houtskool is in de Rotterdamse haven is 2500 kilo hennep gevonden. Zeven mannen zijn voor de smokkel opgepakt.

De container kwam een maand geleden aan in de haven; het schip kwam uit Nigeria. De douane vond de drugs met behulp van de containerscan en een speurhond. De illegale hennep zat in zakken tussen de houtskool. De politie begon een groot onderzoek naar de smokkelbende en arresteerde afgelopen dinsdag zeven mannen. Dat gebeurde toen de zeven bezig waren met het uitpakken van de drugs. Het gaat om mannen van 20 tot 34 jaar uit Utrecht, Woerden, Den Haag en Asperen. Ook werden er invallen gedaan in de woningen van de verdachten. De hennep had een waarde van 2,5 miljoen euro.