Langere treinen naar Gorinchemse Zomerfeesten

Arriva zet donderdagavond langere treinen in tussen Dordrecht en Gorinchem. Woensdagavond ontstonden problemen omdat veel meer bezoekers van de Gorinchemse Zomerfeesten de trein pakten dan vervoerder Arriva had verwacht.

"We waren echt verrast en bieden de reizigers excuses aan voor de overlast", zegt Joyce de Vries van Arriva. Aan het begin van de avond ontstond wrevel tussen opeengepakte passagiers op de lijn tussen Dordrecht en Geldermalsen.

Op station Sliedrecht besloot de politie een trein terug te sturen naar Dordrecht. "Daar balen we erg van", zegt De Vries, "want wij wilden juist een extra treinstel in Sliedrecht aankoppelen."

Overvol

"Veel mensen hebben daardoor de optredens van Broederliefde en OG3NE gemist. Vanavond zetten we vanaf acht uur twee keer zo lange treinen in om herhaling van die problemen te voorkomen", zegt ze.

De politie stuurde rond half tien niet alleen een trein vanuit Sliedrecht terug, ook mochten passagiers later niet meer uitstappen op station Gorinchem. Daartoe werd besloten omdat het festivalterrein al overvol was.

Vernielingen



Arriva zet bij de jaarlijkse Zomerfeesten normaal alleen dubbele treinstellen in op de twee laatste ritten richting Gorinchem.

"We waren echt compleet verrast door de hoeveelheid passagiers aan het begin van de avond."



Enkele passagiers richtten ook vernielingen aan in de trein. De politie hield op het station in Gorinchem de vermoedelijke daders aan. Op diverse ritten reden politiemensen mee. Ook in de stad zelf was het onrustig.



Veel te druk

De toeloop op de Zomerfeesten was zo groot dat het festivalterrein werd afgesloten. Veel jongeren probeerden toch binnen te komen. De politie zette extra mensen in om dat te verhinderen. Dat zorgde voor een grimmige sfeer.

Een woordvoerder van de politie ontkent overigens dat er sprake was van een grimmige sfeer. Volgens haar zijn er niet meer aanhoudingen verricht dan voorgaande edities.

''We hebben politiemensen iets langer in dienst gehouden om alles goed te kunnen begeleiden'', aldus een woordvoerster.

Donderdagavond treedt op de Gorinchemse Zomerfeesten onder meer Douwe Bob op.

Op de sociale media uiten Gorinchemmers hun zorgen: "Dit is geen lokaal feestje meer, het wordt veel te druk."

ver buiten gorichem...