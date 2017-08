Flyers over dode baby bij cruiseschepen in Rotterdam

Foto: MediaTV

De politie is donderdag begonnen met flyeren bij cruiseschepen in Rotterdam. Er wordt meer informatie gevraagd over het dode baby'tje, dat begin deze maand is gevonden aan de Antoine Platekade.

De politie heeft nog geen idee wie het kindje is, dat in een grijze vuilniszak in een plantenbak lag. Het lichaampje werd gevonden door een vrouw die haar hondje uitliet. Het stoffelijk overschot van het kindje, dat hoogstwaarschijnlijk een week aan de Platekade heeft gelegen, wordt nog steeds onderzocht. Omdat de aanlegkade van de schepen niet ver van de vindplek ligt, kan personeel van de cruiseschepen mogelijk nuttige informatie verschaffen.