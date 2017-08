Bradley de Nooijer bij wedstrijdselectie FC Dordrecht

Bradley de Nooijer tijdens een eerder interview

Bradley de Nooijer is opgenomen in de wedstrijdselectie van FC Dordrecht voor de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard. De verdediger is op zoek naar een nieuwe club, maar komt zolang hij die niet gevonden heeft nog uit voor de Schapekoppen.

De Nooijer, zoon van trainer Gérard, werd in de voorbereiding uit de selectie gezet en wilde de club verlaten. Omdat er nog geen nieuwe club was gevonden, trainde hij deze week wel weer mee aan De Krommedijk. Ook Mailson Lima Duarte Lopes zit bij de selectie voor de wedstrijd in Limburg. FC Dordrecht onderhandelt nog met hem over een nieuw contract. Bij FC Dordrecht zal dit seizoen nog iets unieks gaan gebeuren. De keepers, Renze Fij en Nick Wolters, zullen om de twee weken wisselen. Beide doelverdedigers zullen dus speelminuten maken in het aanstaande seizoen in de Jupiler League.