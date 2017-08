Wiljan Vloet aan de slag met cursisten Coach Betaald Voetbal

Wiljan Vloet

Wiljan Vloet is door de KNVB aangesteld als leercoach voor de cursus Coach Betaald Voetbal. De voormalig trainer van Sparta gaat zijn werkzaamheden bij de voetbalbond combineren met zijn werk als manager voetbalzaken bij FC Den Bosch. Als leercoach heeft Vloet de taak een nieuwe generatie trainers klaar te stomen voor het betaald voetbal. Op www.knvb.nl zegt hij daar over: 'Ik kijk er naar mijn ervaring over te brengen. Het is een hele leuke en boeiende functie in een nieuw traject. Als coach hoop ik een steentje bij te kunnen dragen. Ik wil de cursisten aan het denken zetten, zodat ze een eigen visie kunnen ontwikkelen."Vloet bekleedde meerdere functies in het betaalde voetbal. Naast trainer en directeur bij Sparta en trainer en manager voetbalzaken bij FC Den Bosch was hij ook werkzaam bij NEC, Roda JC, het Griekse Niki Volos en in de opleiding van PSV. "Ik ben net uit de praktijk gestapt. Daardoor zit ik nog volledig in de voetbalwereld. Ik ken het spanningsveld als geen ander en hoop zowel mijn ervaringen als trainer als mijn overige ervaringen in de voetballerij over te kunnen brengen. Daarmee wil ik de cursisten prikkelen om de juiste vragen te stellen, zodat zij straks hun weg in het betaald voetbal kunnen vinden."