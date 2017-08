Koninklijke Horeca bezorgd over Rotterdams sluitingsbeleid

Koninklijke Horeca Nederland volgt met grote interesse de rechtszaken die in Rotterdam lopen over de sluiting van twee clubs. "De verantwoordelijkheid voor openbare orde moeten we niet bij de ondernemer leggen."

Burgemeester Aboutaleb besloot vorige maand twee horecagelegenheden te sluiten na ernstige incidenten. Club Vie aan de Maasboulevard ging dicht na een reeks zedendelicten rond bezoekers van de discotheek. Café Playa aan de 2e Rosestraat moest de deuren sluiten, nadat een bezoeker op straat was overleden na een mishandeling. Beide horeca-exploitanten spanden donderdag een kort geding aan.

Patroon

De gemeente legt een link tussen de horeca en de misdrijven. Bij Club Vie zouden meisjes zijn meegenomen uit de discotheek en elders zijn aangerand of verkracht. De gemeente spreekt van een patroon, omdat slachtoffers en daders eerst in de club waren geweest. Mogelijk zijn de meisjes gedrogeerd.

Exploitant Tony Carbonaro zegt voortdurend contact te hebben gehouden met de politie."We hebben van alles gedaan, posters om te waarschuwen, bodycams bij de beveiligers. We spraken meisjes erop aan. Wat had ik meer kunnen doen om dit te voorkomen?"

Wanhoop

Ook bij café Playa reageren de eigenaars met een zekere wanhoop. "We hadden de rolluiken omlaag, de bezoekers waren rustig naar buiten gegaan. Tien minuten later was er een vechtpartij en stierf er iemand voor onze deur, maar dat is toeval."

Ook de rechter wilde weten wat de exploitant anders had moeten doen, maar daar had de vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam geen antwoord op. Evenmin kon hij aangeven, waar de verantwoordelijkheid ophoudt: als een incident op honderd meter afstand van het café plaatsvindt? "Dit gebeurde voor de deur, dat is alles wat ik kan zeggen. En het waren allemaal vaste bezoekers van dit café."

Stinkende best

Koninklijke Horeca Nederland volgde beide kort gedingen op donderdag nauwlettend. Marco Bunk, van de afdeling Rotterdam: "De link die de gemeente legt tussen horeca en misdrijf, ik kan die redenatie niet volgen. Ik zie in beide gevallen ondernemers die hun stinkende best doen om het veilig te maken voor hun bezoekers. Rotterdam zou blij moeten zijn met dit soort zaken."

Bunk denkt dat de maatregel, drie maanden sluiting, ook weinig soelaas biedt. "Bij Club Vie gaat het om mannen die meisjes van alles willen aandoen. Los je dat op door een club te sluiten? Of kan je een geweldsdelict voorkomen door een café op Zuid te sluiten? Ik zie het niet. Ik snap hem niet."

De Rotterdamse rechter doet volgende week uitspraak in beide kort gedingen.