Vergeten Verhalen: de witte bakstenen van V&D

De winkel van Vroom en Dreesmann in het centrum van Rotterdam is bij de opening het modernste winkelpand van Europa. De plafonds in de winkel zijn uniek, ze worden wereldwijd bekend als 'Rotterdam Ceiling'.

Het gaat om verlaagde roosterplafonds waarin leidingen en ventilatiekanalen kunnen worden weggewerkt. Op die manier kunnen de artikelen in de winkel optimaal worden verlicht.

V&D is de eerste winkel die open gaat in het vrijwel lege centrum van Rotterdam na de oorlog. In 1950 openen de deuren van de moderne winkel. In dat jaar wordt op 14 mei een herdenkingssteen geplaatst. Ook de steen die gelegd is ter gelegenheid van het oude gebouw van V&D in 1910 wordt dan in het nieuwe pand onthuld.

Binnenweg



Voor de oorlog heeft het warenhuis een aantal panden in Rotterdam. Het belangrijkst is de vestiging aan de Binnenweg. Bij het bombardement gaat het pand verloren. Een medewerker vindt de steen uit 1910 in het puin.

Beide herdenkingsstenen zijn na het faillissement van V&D aan Museum Rotterdam geschonken. Rob Noordhoek van het museum: "V&D was belangrijk voor Rotterdam. Het was het eerste grootwinkelbedrijf dat het risico nam om midden in die grote kale vlakte een groot warenhuis te beginnen. V&D was echt een aanjager voor de wederopbouw van het centrum."

Witte bakstenen

Het pand wordt momenteel verbouwd door de nieuwe eigenaar. Noordhoek: "De gevelplaten worden eraf gehaald en daarachter zag ik de witte bakstenen van het oorspronkelijke gebouw tevoorschijn komen".

De witte bakstenen zijn al in 1959 verdwenen. Bij een uitbreiding van de winkel in dat jaar zijn er soort 'gevelgordijn van glas'. Dat uiterlijk heeft het pand lange tijd behouden. Er komt in 1969 ook een verdieping bij en er wordt een roltrap naar de kelder geïnstalleerd.

Koopgoot



De grootste verandering voor V&D daarna is in de jaren negentig. Dat wordt het hele plein voor de winkel aangepakt: de Koopgoot wordt gegraven. Het pand van V&D is in die periode ook aangepakt. Er komt een parkeergarage bij en de 'ufo' wordt op het dak geplaatst.

Het pand is uiterlijk dan niet meer te vergelijken met het gebouw dat in 1950 geopend is. "Maar daaronder zit nog altijd het allereerste winkelgebouw dat na de oorlog in het centrum van Rotterdam geopend is."