Rotterdamse ontsnapt aan de dood bij aanslag in Barcelona

Het scheelde maar een haar. Amber de Bruijn uit Rotterdam liep donderdagmiddag met haar vriend op de Ramblas in Barcelona toen een witte bestelbus daar op de menigte inreed. Er vielen zeker drie doden en vele gewonden. De politie gaat uit van een terroristische aanslag.

De Bruin: "We stonden net op het middenstuk van de straat toen ik een knal hoorde. Iedereen begon te gillen, te rennen, te duwen en te trekken. Ik draaide me om en zag iets op me afkomen. Mijn vriend sleurde me mee en toen hij dat deed, zag ik een lijf langs me heen vliegen."

De Rotterdamse en haar vriend vluchtten met veel anderen een gebouw binnen. "Er was veel paniek. We wilden allemaal wel zien wat er aan de hand was. We probeerden door de ruit heen te kijken. Als er weer een knal te horen was, deinsde iedereen hysterisch terug."

De Bruijn verkaste daarna naar een restaurant. En keek daar, achter gesloten luiken, naar beelden op de Spaanse televisie. "Dat helpt om de situatie beter te begrijpen."

'We zouden hier twee dagen blijven", vervolgt ze. "Maar ik weet niet of ik daar nu nog op zit te wachten...."