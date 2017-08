Neergeschoten man op Spoorweghaven is 24-jarige Belg

Foto: Engelien van Duijl

Het slachtoffer van de schietpartij, woensdagavond bij de Spoorweghaven in Rotterdam, is een 24-jarige man uit België. Hij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie denkt dat de schietpartij te maken heeft met drugshandel.

De Belg zou samen met een landgenoot en twee onbekenden in een auto naar Rotterdam-Zuid zijn gereden. Een van de onbekenden zou hebben geschoten. Deze landgenoot zit nog in de cel. Kort na de schietpartij zijn in de buurt nog vier andere mannen opgepakt. Die hadden niets met de schietpartij te maken en zijn weer op vrije voeten.