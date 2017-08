Binnenkort in Rotterdam: NK stoepranden

Veel volwassenen veertigplussers weten precies hoe je het moet spelen: stoepranden. Maar daarvoor heb je twee tegenover elkaar liggende stoepranden nodig in een rustige straat. En die zijn er niet veel meer tegenwoordig.

Maar door een mobiele stoeprand kan het ouderwetse straatspel overal gespeeld worden. De revival wordt groots aangepakt, want tegenwoordig is er een heus NK. Dit jaar vindt dat plaats in Rotterdam. Donderdag en vrijdag zijn er voorrondes in Dordrecht.

Speelotheek Pip & Zo organiseert de voorrondes. "Wij vinden het belangrijk dat kinderen weer op straat kunnen spelen", zegt Karina van Est. "Daarom leek het ons leuk om mee te doen met dat NK."

Jong en oud mag meedoen, maar donderdag waren het alleen de kinderen die zich hadden aangemeld. In hun poule spelen ze wedstrijden tegen elkaar van acht minuten. Het begint te regenen, maar dat maakt de kinderen niets uit.

"Heerlijk toch', zegt Karina van Est. "Ze worden een beetje nat en ze krijgen modder aan hun handen. Voor het spel maakt dat niets uit." Dat de belangstelling voor de eerste voorronde een beetje tegenvalt erkent van Es: "We hebben ons vlak voor de zomervakantie aangemeld. Volgend jaar pakken we het groter aan."

Wie vrijdag nog wil meedoen kan zich melden om 09.30 uur aan bij de Spelotheek aan de Chico Mendesring in Dordrecht.