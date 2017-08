Wandeltocht voor eenzame ouderen in Delfshaven

Hoewel je van het regenachtige weer niet erg gelukkig wordt, heeft donderdag een groep ouderen een gelukswandeling gedaan. Gelukswandelingen zijn voor ouderen die niet of nauwelijks buiten komen.

Initiatiefnemer is Misja Immink. In de buurt van zorginstellingen in Rotterdam stippelt hij routes uit met als thema geluk. Tijdens de gelukswandeling wordt er stilgestaan bij de meest eenvoudige dingen, puur om een praatje te maken.

"Het idee is om samen verwondert te raken over bijvoorbeeld een stoeptegel, of een dakpan. Je kan er beiden naar kijken en daar een gesprek over beginnen."

Leven in de brouwerij

Eenzaamheid in een veelkomend probleem bij ouderen. Misja probeert met zijn gelukswandelingen die groep aan te spreken en over te halen om naar buiten te gaan. "We proberen nu wekelijks met verschillende verzorgingstehuizen naar buiten te gaan."

De 100-jarige Lou van der Biezen exposeerde kort geleden nog in de Kunsthal. Hij doet ook mee met de wandeltocht. "In de laatste jaren in je leven maak je erge dingen mee. Zo'n wandeling zorgt voor leven in de brouwerij. Ik houd wel van wat gezelschap."