Buurtterreur drugsverslaafden in Vlaardingen is 'bizar'

Radeloos zijn de bewoners rond de Riebeeckstraat en Nieuwelaan in Vlaardingen-centrum. Al sinds 2012 hebben ze last van twee vrouwelijke verslaafden in hun buurt. Maar tot nu toe hebben hun klachten niks uitgehaald en is de buurtterreur alleen maar toegenomen.

Weinig bewoners durven voor de microfoon van RTV Rijnmond hun klachten te uiten. Bang voor represailles van de verslaafde vrouwen of hun gasten. Het is al eens tot een vechtpartij gekomen tussen een klager en een gast, weet een van de buurtbewoners. "Als nu niet wordt ingegrepen, gaan mensen voor eigen rechter spelen en zit straks de verkeerde vast," aldus een anonieme buurtbewoner.

Een andere buurtbewoonster woont nog niet zo lang in de straat, maar ervaart dagelijks ellende. Als haar jonge kinderen buiten spelen, komen ze in aanraking met dealers, helers en fietsendieven. "Die gasten zijn tot diep in de nacht bezig om een fix te krijgen en vallen mijn kinderen in de speeltuin lastig. Mensen krijgen hier psychische klachten van en slapen al jaren met oordoppen in. Klagen heeft geen zin, er wordt toch niks aan gedaan!"

Bizar



Gemeenteraadslid Ron Boers van ONS Vlaardingen vindt de situatie 'bizar'. Boers: "Ik woonde en werkte in het verleden in Rotterdam, maar ik moet eerlijk zeggen: dit slaat alles. Er hebben hier honderden mensen last van twee bewoners en er wordt al jarenlang niks aan gedaan."

Politie, woningstichting Samenwerking en de gemeente Vlaardingen erkennen het probleem en zien ook de overlastgevers vertrekken. Maar daarvoor is uitwisseling van gegevens tussen instanties noodzakelijk. En dat ging in het verleden mis, zegt de woningbouwvereniging. Dat verklaart volgens de woordvoerder waarom het in het verleden niet tot een uithuisplaatsing is gekomen.



Rechter



Nu de gemeente toestemming heeft gegeven om de politiegegevens over te dragen aan de advocaat van de woningbouwvereniging, kan wel een rechterlijke procedure gestart worden. Woordvoerder Van der Water: "We hebben het idee dat ons dossier inmiddels dik genoeg is voor uithuisplaatsing en ontruiming. Maar het is altijd aan de rechter om daarover te beslissen."

Voor de buurt en ONS Vlaardingen gaat een rechterlijke procedure te langzaam. Zij willen dat er permanente bewaking komt en dat de vrouwen professionele hulp krijgen. De gemeente zegt in reactie op vragen van RTV Rijnmond dat er een gezamenlijke aanpak komt, waarbij huisvesting, veiligheid, leefbaarheid en zorg voor de omwonenden centraal staat.