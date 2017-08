Ontvoerde kat van Katendrecht is weer thuis

Marley, 'De kat van Katendrecht', is weer thuis. Ruim twee weken was de kater zoek. "Een Belgische dame had hem gewoon meegenomen. Eigenlijk gewoon ontvoerd", vertelt Emine van Kopi Soesoe, een kleine esspressobar en muziekcafé op Katendrecht.

"Marley heeft wel een eigenaar, maar eigenlijk is het een echte buurtkat", zegt Emine. Bij verschillende horecazaken loopt de kat regelmatig binnen voor een snack of om op schoot te kruipen bij de gasten. "Iedereen hier kent Marley."

Gechipt

Dat Marley gechipt is, heeft ervoor gezorgd dat hij nu weer terug is in Rotterdam. "Wij vinden het een vreemd verhaal. Je neemt wel een kat mee naar België, omdat je denkt dat hij geen baasje heeft. Gaat dan naar de dierenarts, ziet dan dat hij wel een eigenaar heeft en dan nog boos lijken omdat we je geen beloning geven."

Alles is goed

"Marley is er weer helemaal bovenop", verzekert Emine. "Hij leek wat magerder, was eerst wat schuwer. En schuw is hij helemaal niet, want hij klimt makkelijk bij vreemden op schoot."

"Mensen vroegen al naar hem, want hij werd gemist. Gelukkig voor iedereen. En dat het maar duidelijk mag zijn: Laat Marley hier! Hij hoort op Katendrecht. Als je hem vaak wil zien, kun je hem ook opzoeken op Instagram ."