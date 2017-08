Zeeschilders exposeren in galerie Wind

Tien zeeschilders exposeren vanaf 18 augustus in galerie Wind aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam. De schilders, die allemaal als thema de zee schilderen, zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders.

In de 16e eeuw, ten tijde van de grote ontdekkingsreizen, ontstond maritieme kunst als een nieuwe kunststroming. Kort na de tweede wereldoorlog werden Nederlandse zeeschilders uitgenodigd om mee te gaan met de Koninklijke Marine op verre zeereizen. De schilderijen van deze verschillende reizen werden in 1952 getoond in de expositie "Schilders op Zee", in het stedelijk museum in Amsterdam.

De reacties op de schilderijen waren zo lovend dat er besloten werd om de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders op te richten. Deze bestaat nog altijd en exposeert tot en met 18 oktober in de galerie.