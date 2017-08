Mühren: 'Mijn voorkeur ligt bij de 10-positie'

Sparta-aanwinst Robert Mühren speelt het liefst op de 10-positie. Dat zei hij donderdagavond vlak na zijn presentatie bij de Kasteelclub. Sparta huurt de aanvaller voor twee jaar van het Belgische Zulte Waregem.

''Alex Pastoor zegt dat hij een belangrijke rol in zijn ploeg ziet voor mij en dat kan als spits of als 10 zijn. Ik heb vaak genoeg in de spits gespeeld, maar Ik heb de voorkeur voor de 10-positie,'' zegt Mühren.

Als het aan de Volendammer zelf ligt, kan hij zondag al in actie komen tegen PEC Zwolle. ''Ik ben honderd procent fit.'' De club acht de kans groot dat de aanwinst ook speelgerechtigd zal zijn voor deze wedstrijd.