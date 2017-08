Neptunus start met zege aan de play-offs

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben de eerste wedstrijd van de play-offs om het kampioenschap gewonnen. In het eigen Familiestadion werd de nummer drie van de huidige competitie HCAW donderdagavond met 6-2 verslagen.

Door een punt in de eerste en één in de derde inning, pakten de Rotterdammers een 2-0 voorsprong. De wedstrijd werd beslist toen de ploeg van Ronald Jaarsma in zowel de vijfde als de zesde inning twee punten binnen wist te slaan.

In de play-offs spelen de vier beste teams van de reguliere competitie en dubbele competitie tegen elkaar. De twee besten daarvan, gaan in een best-of-seven om de landstitel spelen. Komende zaterdag speelt Neptunus weer tegen HCAW, maar dan in Bussum.