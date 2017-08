In Hardinxveld-Giessendam heeft vrijdagochtend vroeg een grote brand gewoed in een loods aan de Nieuweweg. Daarbij kwam veel rook vrij.

Huizen in de omgeving hoefden niet te worden ontruimd. De brand werd bestreden door meerdere teams van de brandweer. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

In het pand ligt kunststof opgeslagen. Over de oorzaak van de brand in Hardinxveld is niks bekend.