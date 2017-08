Aantal moorden in Rotterdam gedaald

Het aantal moorden in Nederland blijft dalen. In Rotterdam waren het er vorig jaar acht. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Amsterdam lag het aantal moorden met 24 vorig jaar een stuk hoger. De laatste vijf jaar zijn er steeds meer moorden in Amsterdam dan in Rotterdam.

Rotterdam kende in 2015, een jaar ervoor, twaalf moorden, terwijl in Amsterdam in dat jaar dertien mensen werden omgebracht.

Totaal

Het totaal aantal moorden in ons land is voor het vijfde jaar op rij gedaald. In 2016 werden 110 mensen van het leven beroofd. Dat zijn er tien minder dan het jaar ervoor.