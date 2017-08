Spanjegangers Rotterdam The Hague Airport geschrokken van aanslagen

Vakantiegangers die vrijdag op Rotterdam The Hague Airport aankwamen uit Spanje of naar het land onderweg waren reageerden geschrokken op de aanslagen in Barcelona en Cambrils.

Voor de meeste passagiers is het geen reden om de reisplannen om te gooien. Anderen zijn blij dat ze weer terug zijn in Nederland.

''We gaan niet naar de plek waar de aanslagen waren, maar naar Malaga'', zei een van de vertrekkende passagiers vrijdagochtend tegen verslaggever Maikel Coomans.

''Onbegrijpelijk dat er dat soort mensen zijn die terreur plegen. Je hoopt dat er niets gebeurt waar wij naar toe gaan. Je kunt ook niet thuis blijven.''

Mijn nichtje stond er twee meter vandaan. Passagier

Iemand anders kent een vrouw die donderdagavond op de Ramblas in Barcelona op het nippertje aan de dood ontsnapte. ''Mijn nichtje stond er twee meter vandaan.''

''Het eerste wat we deden is bellen en vragen of alles goed was. Dat was gelukkig het geval, maar voor hetzelfde geld was ze ook aangereden. Dat was wel even schrikken. Ze vliegt als het goed is vanavond naar huis.''

Dodental

Het dodental van de aanslag in Barcelona stond vrijdagochtend op dertien. Ruim honderd mensen zijn gewond geraakt.

Verderop in de kustplaats Cambrils reden vermoedelijke terroristen 's nachts in op agenten en voetgangers. Zeven mensen raakten daar gewond. De politie schoot vier verdachten snel dood, een vijfde overleed later.