Parkeren fors duurder

In de meeste grote winkelsteden is het parkeren de afgelopen vijf jaar stukken duurder geworden. Dat heeft Detailhandel Nederland uitgezocht. Rotterdam is één van de grote stijgers met een toename van een derde.

Het gemiddelde tarief in de grote winkelsteden steeg gemiddeld van 2,31 euro naar 2,61 euro.

Detailhandel Nederland noemt de stijging onverantwoord. Een goed parkeerbeleid is namelijk het visitekaartje van de stad.