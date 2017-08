Spaanse vlag halfstok op stadhuis Rotterdam

Op het stadhuis van Rotterdam is vrijdagochtend de Spaanse vlag halfstok gehangen. Het gemeentebestuur wil op die manier steun betuigen aan de Spaanse bevolking na de aanslagen in Barcelona en Cambrils.

''Rotterdam leeft mee'', twitterde de gemeente Rotterdam.

Het dodental van de aanslag in Barcelona stond vrijdagochtend op dertien. Ruim honderd mensen zijn gewond geraakt.

Verderop in de kustplaats Cambrils reden vermoedelijke terroristen 's nachts in op agenten en voetgangers. Zeven mensen raakten daar gewond. De politie schoot vier verdachten snel dood, een vijfde overleed later.