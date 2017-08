Oud-politie- en klusjesman nu plasticsoeponderzoekskaptein

Oud politie- en prorail-woordvoerder en gewezen klusjesman Huub 'stuuc' Veenema bestrijdt tegenwoordig als 'By the Ocean We Unite'-kaptein op z'n Fantastiko-zeilschip wereldwijd de plasticsoep-problematiek.

Gisteren meerde hij na een zeventiendaagse Noordzee-expeditie met zeebioloog Onno van Hoytema en nog 'n vijftal andere jonge onderzoekers in Maassluis aan voor een tussenstop. Hun sleepnet-onderzoek spitst zich toe op het achteloos weggegooide huis- tuin- en keuken-plastcafval dat zich ophoopt in en op de uithoeken Noordzeekusten. De 'By the Ocean We Unite'-stichting is gelieerd aan het plastic-eiland initiatief van de Erasmus Universiteit-student Bojan Slat en wordt deels financieel en materieel ondersteund door het duurzaamheidsbedrijfsleven en enkele Universiteiten uit Europa en Amerika. Jack Kerklaan stapt samen de douane even bij het onderzoeksteam aan boord